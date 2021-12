startup300 verlässt die Wiener Börse

Das Linzer Start-up-Netzwerk startup300 verschwindet mangels Investorennachfrage vom Kurszettel der Wiener Börse. Der Vorstand habe heute, Donnerstag, beschlossen, das Listing der Aktien im Vienna MTF (Segment direct market plus), zu beenden, wie das Unternehmen am Abend mitteilte. Letzter Handelstag für die Aktien sei "voraussichtlich der 18. März". Die entsprechende Mitteilung über die Zurückziehung der Aktien werde der Wiener Börse übermittelt.

Der Vorstand habe sich "im Interesse des Unternehmens" zu diesem Schritt entschlossen, hieß es in einer Presseaussendung. Die Gesellschaft finanziere sich derzeit nicht über den Kapitalmarkt und auch das Handelsvolumen der Aktien sei in der jüngeren Vergangenheit gering gewesen. Seit dem Börsenlisting am 21. Jänner 2019 seien insgesamt rund 5 Mio. Euro in Aktien gehandelt worden, wobei ein signifikanter Teil davon in den ersten Monaten nach dem Listing abgewickelt worden sei. Im Jahr 2021 wurden den Angaben zufolge nur noch rund 360.000 Euro gehandelt, "was die Frage der Handelbarkeit grundsätzlich infrage stellt und wenig Vorteile für Aktionäre bietet".

Erhebliche Kurssprünge mit geringen Handelsvolumen und der große Spread hätten es dem Unternehmen unmöglich gemacht, institutionelle Investoren zu überzeugen. Insbesondere zum Beginn des Listings der startup300 AG hätten Verkäufe von bestehenden Aktionären, die keiner Lock-up-Periode unterzogen waren, deutlich dazu beigetragen, dass der Kurs bereits nach wenigen Monaten erheblich nachgegeben habe, was nicht mit Käufen von neuen Anlegerinnen und Anlegern aufgefangen worden sei.