Wien-Wahl prägt Nationalratssitzung

© APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Wenige Tage vor der Wien-Wahl startet der Nationalrat am Donnerstag seine Plenarwoche. Der Urnengang in der Bundeshauptstadt wirft dabei durchaus Schatten auf die Sitzung. In der "Aktuellen Stunde" lässt die FPÖ über ihr Lieblingsthema Asyl debattieren, die anschließende "Europastunde" dreht sich auf Wunsch der SPÖ um deren favorisiertes Thema Wohnen. Die Grünen wiederum prangern in einer "Dringlichen Anfrage" den Straßenbau an.

von APA