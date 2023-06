Werften-Verkauf von Thyssenkrupp läuft

Der Verkauf der Thyssenkrupp-Marinetochter nimmt an Fahrt auf. "Der Prozess läuft", reagierte ein Sprecher des deutschen Konzerns am Dienstag auf einen Bericht der "FAZ." Diese hatte geschrieben, die Datenräume für Investoren würden in Kürze geöffnet.

Wie im April von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person zu erfahren war, führte der Chef von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), Oliver Burkhard, in den vergangenen Wochen eine Reihe von Gesprächen mit möglichen Interessenten. Über die Zukunft der Werften wird bereits länger gerungen. Überlegungen für einen Zusammenschluss von Thyssenkrupp Marine Systems mit der Lürssen-Werft aus Bremen und weiteren Unternehmen zu einem nationalen Champion blieben ohne Ergebnis.

Die "FAZ" berichtete zudem, TKMS verhandle mit Unterstützung der deutschen Regierung in Indien über die Lieferung von sechs U-Booten. Das Auftragsvolumen liege bei insgesamt rund 7 Milliarden Euro. Zwar sei neben Thyssenkrupp noch die südkoreanische Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering im Rennen. Nach "FAZ"-Informationen soll aber am Mittwoch ein Memorandum of Understanding mit einer indischen Werft unterzeichnet werden, die die Fertigung übernehmen soll. Der Konzernsprecher wollte das nicht kommentieren. Er bestätigte aber, TKMS-Chef Burkhard wie auch Verteidigungsminister Boris Pistorius würden vor Ort über laufende Projekte verhandeln.

Pistorius sieht eine mögliche Lieferung deutscher U-Boote an Indien positiv. Er selbst habe zwar keine Verträge im Gepäck, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im ARD-Morgenmagazin zugeschaltet aus Neu-Delhi und fügte hinzu: "Ich bin hier, um das zu begleiten und zu unterstützen." Indien sei ein strategischer Partner Deutschlands.