Werbeeinnahmen und Cloud lassen Gewinne bei Google sprudeln

Weltweit verkauft kein Unternehmen so viele Anzeigen im Internet wie der US-Konzern

Der Online-Boom während der Corona-Pandemie lässt bei Google die Kassen klingeln. Der Umsatz sprang im vierten Quartal um ein Drittel auf 75,3 Milliarden Dollar in die Höhe, wie der Google-Mutterkonzern Alphabet erklärte. Der Nettogewinn legte um 35 Prozent auf 20,6 Milliarden Dollar zu. Die Aktien schossen im nachbörslichen Handel um mehr als sieben Prozent in die Höhe. Analysten hatten mit schwächeren Ergebnissen gerechnet.

Finanzchefin Ruth Porat führte das Plus auf steigende Werbeeinnahmen und Erlöse in der Datenwolke (Cloud) zurück. Der weltweit größte und bekannteste Suchmaschinenanbieter profitiert davon, dass immer mehr Menschen Zeit im Internet verbringen und dort einkaufen. Weltweit verkauft kein Unternehmen so viele Anzeigen im Internet wie Google.