Weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in USA

In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gesunken. Ihre Anzahl fiel in der vergangenen Woche um 9.000 auf 211.000, teilte das Arbeitsministerium in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 221.000 Anträgen gerechnet.

von APA