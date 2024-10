Weniger Bestellungen bei Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway

© APA/APA/AFP/GABRIEL BOUYS home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Kundschaft der Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway hat im dritten Quartal deutlich weniger bestellt als noch vor einem Jahr. In den Monaten Juni bis September knickte die Zahl aller Bestellungen um 6 Prozent auf 211,1 Millionen ein, wie der Konkurrent von Delivery Hero in Amsterdam mitteilte. Neben Großbritannien und Irland enttäuschte vor allem das Segment Nordeuropa - in dieser Region gruppiert Just Eat Takeaway auch den wichtigen Markt Deutschland.

von APA