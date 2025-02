Weltgrößter Brauer AB Inbev 2024 mit weniger Getränkeabsatz

Organisch, also abseits von Währungseffekten sowie Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen, betrug das Plus 2,7 Prozent. Damit schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) stieg im vergangenen Jahr vor allem dank gesenkter Kosten um 8,2 Prozent auf rund 21 Mrd. Dollar. Damit übertraf AB Inbev die zuletzt nach oben hin eingeengte Prognose, der Brauer peilte ein Plus von 6 bis 8 Prozent an. Im laufenden Jahr soll das bereinigte operative Ergebnis zwischen 4 und 8 Prozent wachsen.