Weltgrößter SPAC gibt auf

Das größte börsennotierte Übernahmevehikel der Welt gibt die Suche nach einem Kaufobjekt auf und vier Milliarden Dollar (3,96 Mrd. Euro) an die Investoren zurück. Der Hedgefonds-Manager Bill Ackman, der Pershing Square Tontine (PSTH) initiiert hatte, räumte in der Nacht zum Dienstag ein, er habe kein Unternehmen gefunden, das den Qualitäts- und Rendite-Kriterien von PSTH entsprochen hätte.

Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) wie Pershing Square Tontine haben nach ihrem Börsengang zwei Jahre Zeit, ein Übernahmeobjekt zu finden, das sie mit dem Geld ihrer Investoren kaufen können. PSTH war im Juli 2020, mitten im SPAC-Boom, an die New Yorker Börse gegangen.

Pläne von Ackman, sich mit dem Vehikel mit zehn Prozent an der von Vivendi abgespalteten Universal Music zu beteiligen, waren am Veto der US-Aufsichtsbehörden gescheitert. Der Milliardär stieg bei Universal stattdessen mit seinem Hedgefonds Pershing Square ein. Die US-Behörden versuchen den SPAC-Markt seit einiger Zeit stärker zu regulieren. Der Boom, den diese meist von prominenten Ex-Managern oder Investoren aufgelegten Übernahmevehikel bis ins Jahr 2021 hinein ausgelöst hatten, ist allerdings ohnehin abgeebbt. Zu viele SPACs, von denen allein in den USA Hunderte aufgelegt wurden, entwickelten sich an der Börse enttäuschend, nachdem sie mit Leben gefüllt worden waren.

In einem Brief an die Investoren von PSTH machte Ackman unter anderen die ungünstigen Marktbedingungen und die starke Konkurrenz durch traditionelle Börsengänge für das Scheitern verantwortlich.