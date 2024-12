Weltbank hebt Wachstumsprognose für Chinas Wirtschaft an

© APA/APA (AFP)/HECTOR RETAMAL home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Weltbank blickt optimistischer auf die chinesische Konjunktur. Sie hob am Donnerstag ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum der Volksrepublik im kommenden Jahr von 4,1 auf 4,5 Prozent an. Für das zu Ende gehende Jahr wird nun mit einem Plus von 4,9 Prozent gerechnet, nachdem im Juni noch 4,8 Prozent vorausgesagt wurden. Staatliche Konjunkturhilfen und gut laufende Exporte veranlassten die Weltbank zu der optimistischeren Bewertung.

von APA