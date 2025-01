Weiterer Toter nach Sturm Éowyn in Schottland

© APA/APA/AFP/PAUL FAITH home Aktuell Nachrichtenfeed

In Großbritannien und Irland sind die Folgen von Sturm Éowyn weiter zu spüren. Am Sonntag wurde der Tod eines 19-Jährigen aus Schottland gemeldet. Der Mann hatte den Angaben zufolge am Freitag einen Autounfall und erlag am Samstag seinen Verletzungen. Auch in Irland war am Freitag ein Mann (20) gestorben, nachdem ein Baum auf sein Auto gestürzt war. Die Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten gingen am Wochenende voran.

von APA