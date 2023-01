Weiterer Hedgefonds steigt bei Bayer ein

Der Einstieg eines weiteren Hedgefonds gibt Spekulationen über eine Aufspaltung von Bayer neue Nahrung. Der aktivistische Investor Bluebell, der schon vor einigen Monaten beim deutschen Agrar- und Pharmakonzern eingestiegen sei, dränge auf einen Verkauf des Geschäfts mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten (Consumer Health), was Bayer helfen würde, seine Schulden zu drücken, sagte eine mit der Sache vertraute Person.

Bayer könnte dann in ein Pharma- und ein Agrar-Unternehmen aufgespalten werden. Bluebell strebe zudem eine Neuorganisation des Managements an, einschließlich der Ernennung einer neuen Spitze bei Vorstand und Aufsichtsrat.

Welchen Anteil Bluebell an Bayer hat, blieb zunächst offen. Der Investor war nicht für eine Stellungnahme erreichbar. An der Börse gab das den Bayer-Aktien Aufwind: Sie stiegen in der Spitze um mehr als vier Prozent auf 56,25 Euro, den höchsten Stand seit Ende November.

Am Montag hatte der aktivistische Investor Inclusive Capital Partners bekanntgegeben, mit einem Anteil von 0,83 Prozent bei Bayer eingestiegen zu sein. Dessen Gründer Jeffrey Ubben sagte, eine Zerschlagung sei nicht notwendig, um Wert zu schaffen. "Aber sie muss auf dem Tisch liegen." Die Fondsfirma Harris Associates, mit knapp drei Prozent einer der größten Bayer-Aktionäre, war Inclusive zur Seite gesprungen: Sie würde einen Einzug Ubbens in den Aufsichtsrat unterstützen. Größter Anteilseigner ist der Vermögensverwalter BlackRock mit rund 6,6 Prozent.

Der Marktwert von Bayer liegt mit 53 Milliarden Euro (49 Mrd. Euro) immer noch unter den 63 Mrd. Dollar, die der Konzern 2018 für die Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto bezahlt hat.