Weitere US-Regionalbank angezählt - PacWest stürzen ab

Nach den Zusammenbrüchen mehrerer Regionalbanken in den USA geht das Zittern vor weiteren Pleiten weiter. Ins Kreuzfeuer ist nach einem massiven Kursverfall nun die PacWest Bancorp gerückt, die im Gespräch mit Investoren nach strategischen Optionen sucht. Damit will sie augenscheinlich dem Schicksal der in einem Notverkauf an JPMorgan gegangenen First Republic und anderen von den US-Aufsichtsbehörden aufgefangenen Instituten entgehen.

Die Aktien brachen am Donnerstag im vorbörslichen US-Geschäft um 43 Prozent ein. Auch die Titel weiterer Regionalbanken gingen auf Talfahrt. Western Alliance büßten rund 19 Prozent ein, Keycorp und Valley National jeweils rund 4 Prozent.

"Kürzlich wurde das Unternehmen von mehreren potenziellen Partnern und Investoren angesprochen - die Gespräche laufen noch. Das Unternehmen wird weiterhin alle Optionen prüfen, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren", hatte PacWest am Mittwochabend mitgeteilt. Insidern zufolge steht auch ein Verkauf zur Debatte.

PacWest versuchte indes die Nerven der Anleger zu beruhigen und teilte mit, dass es seit Bekanntgabe des Deals für First Republic am Montag keine ungewöhnlichen Abflüsse von Einlagen gegeben habe. Seit Beginn der Krise der Regionalbanken am 8. März haben die Papiere aber fast 90 Prozent ihres Werts verloren. Die in Los Angeles ansässige PacWest mit Niederlassungen in Kalifornien sowie in Durham, North Carolina und Denver, Colorado, hatte Ende März eine Geldspritze in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar (1,3 Mrd. Euro) von der Investmentfirma Atlas SP Partners erhalten.