Nach den ersten Sondierungsrunden zwischen ÖVP und SPÖ zur Auslotung einer möglichen Zusammenarbeit in einer künftigen Regierung treffen am Montagvormittag erstmals die Parteichefs von ÖVP und SPÖ mit NEOS-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger zu einem persönlichen Sechs-Augen-Gespräch zusammen. Das gaben SPÖ und ÖVP am Sonntag bekannt. Im Anschluss werden die Sondierungsteams von ÖVP und SPÖ zu einer vierten Runde im Palais Epstein zusammenkommen.