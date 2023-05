Weitere Gespräche über US-Schuldenobergrenze am Dienstag

US-Präsident Joe Biden will sich eigenen Angaben zufolge am Dienstag mit führenden Vertretern des Kongresses zu Gesprächen über die Anhebung des nationalen Schuldenlimits und zur Vermeidung eines Zahlungsausfalls treffen. "Ich bleibe optimistisch, denn ich bin ein geborener Optimist", sagte Biden am Sonntag.

Er glaube, dass beide Seiten den Wunsch hätten, eine Einigung zu erzielen. "Ich denke, wir werden es schaffen." Er habe sich über den Stand der Gespräche zwischen den Mitarbeitern der Regierung und ihren Kollegen im Kongress informiert.

Die für Freitag angesetzten Gespräche der Demokraten und Republikaner über die Anhebung der Schuldenobergrenze waren vertagt worden. Laut US-Finanzministerin Janet Yellen ist nicht ganz klar, wann den USA genau das Geld ausgehen könnte, um ihren Verpflichtungen an den Anleihemärkten nachzukommen. Biden will noch in dieser Woche zum G7-Treffen nach Japan reisen. Seine Abreise ist für Mittwoch geplant.