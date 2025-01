Weitere Ermittlungen nach Flugzeugunglück in Südkorea

Auch Vertreter von Boeing und der US-Sicherheitsbehörde NTSB nehmen an den Ermittlungen teil. Die aus Bangkok kommende Maschine des Billigfliegers Jeju Air war am Sonntag bei der Landung auf dem Regionalflughafen Muan über die Landebahn hinausgerutscht, gegen eine Böschungsmauer geprallt und in Flammen aufgegangen. Zuvor hatte der Pilot einen Notruf abgesetzt und dem Tower einen Zusammenprall mit einem Vogel gemeldet.

Fünf Tage nach dem Flugzeugunglück begann in des am Freitag die Bergung des Wracks. Die Ermittler setzten am Freitag Kräne ein, um Trümmerstücke auf Tieflader zu heben. Als erstes sollte laut Ermittlungschef Na Won Ho das Flugzeugheck geborgen werden.

In sozialen Medien veröffentlichte Videos scheinen zu zeigen, dass vor dem Crash Rauch aus dem rechten Triebwerk der Maschine austrat. Diverse Fragen sind noch ungeklärt, etwa warum das Fahrwerk nicht ausgeklappt war. Auch die Position und Beschaffenheit der Böschung sind in den Fokus von Sicherheitsexperten geraten. Es ist das schlimmste Flugzeugunglück, das sich je auf südkoreanischem Boden ereignet hat. Zwei Besatzungsmitglieder, die im Heck der Boeing 737-800 saßen, konnten von Rettungskräften lebend aus dem Wrack geholt werden.

Polizisten hatten am Donnerstag Büros der Fluggesellschaft Jeju Air und des Flughafenbetreibers durchsucht. Bei den Ermittlungen am Flughafen ging es laut der Nachrichtenagentur Yonhap vor allem um Aufzeichnungen zur Kommunikation zwischen der Flugzeugbesatzung und dem Kontrollturm sowie um die mit Antennen bestückte Betonmauer am Ende der Landebahn, gegen die die Maschine gekracht war.