Weiter wenig Übernahmen in Transport- und Logistikbranche

Der bereits im vergangenen Jahr registrierte weltweite Einbruch bei den Fusionen und Übernahmen in der Transport- und Logistikbranche hat sich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres laut einer Studie fortgesetzt. In der ersten Jahreshälfte seien nur 85 Fusionen und Übernahmen mit einem jeweiligen Volumen von mindestens 50 Millionen US-Dollar angekündigt worden, heißt es im "Transport & Logistics Barometer" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland.

Im Vorjahreszeitraum seien es noch 144 gewesen. Das Volumen der Übernahmen und Fusionen sei auf 34,3 Mrd. US-Dollar (30,5 Mrd. Euro) und damit auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gefallen. In dieser Dekade lag das Volumen ansonsten bei durchschnittlich 67,5 Mrd. Dollar pro Halbjahr, in den vergangenen fünf Jahren bei 75,1 Mrd. Dollar pro Halbjahr.

"Besonders Finanzinvestoren haben sich in den ersten Monaten des Jahres spürbar zurückgehalten", sagte Ingo Bauer, Leiter des Bereichs Transport, Logistik und Tourismus bei PwC Deutschland. Deren Anteil am Handelsvolumen sei von 64 auf 38 Prozent gefallen. Wegen steigender Zinsen konzentrierten sich Finanzinvestoren derzeit auf kleinere Transaktionen, "bei denen weniger Fremdkapital nötig ist und die Risiken geringer sind", begründete der Koordinator Transport & Logistik Deals bei PwC Europe, André Wortmann, den Wandel.