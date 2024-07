Weiter Ringen um Einigung beim Biogas-Gesetz

++ THEMENBILD ++ ZU APA0153 VOM 30.3.2022 - Illustration zum Thema "Biogas / Biomethan / Biogasanlage": Innenansicht der EVM GmbH Biogasanlage in Margarethen am Moos (Niederösterreich), aufgenommen am Mittwoch, 30. März 2022. In Österreichs größter Biogasanlage werden nur agrarische Reststoffe wie Zwischenfrüchte, Maisstroh, Festmist oder Gemüsereste vergoren. Rund 300 Anlagen dieser Größe würden lt. Angaben der EVM GmbH "ausreichen, um alle Gashaushalte zu 100 Prozent mit klimaneutralem Biomethan zu versorgen". Voraussetzung dafür wäre, dass die gesamte Biogasmenge in Form von Biomethan ins Gasnetz eingespeist würde.