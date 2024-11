© APA/APA (dpa)/UWE ANSPACH home Aktuell Nachrichtenfeed

Die deutsche Chemieindustrie hat die Hoffnung auf eine Belebung in diesem Jahr aufgegeben. "Unsere Industrie befindet sich in einer schweren Rezession. Die Nachfrage nach chemischen Produkten sinkt weiter, auch das Pharmageschäft schwächelt", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), Wolfgang Große Entrup, am Mittwoch. "Die Auslastung in unseren Betrieben hangelt sich von Tiefpunkt zu Tiefpunkt."