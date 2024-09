Weiter israelische Angriffe im Libanon

Zuvor hatte es nach Armeeangaben erneuten Beschuss aus dem Libanon gegeben. Die israelische Armee flog in der Nacht zudem wieder Angriffe im Raum der Hauptstadt Beirut und im Südlibanon.

In der Früh sei eine Boden-Boden-Rakete in offenem Gebiet in Zentralisrael niedergegangen, teilte die Armee zudem mit. Raketenalarm habe es deshalb nicht gegeben. Israelischen Medien zufolge schlug das Geschoß im Meer ein. Im Zentrum der Küstenstadt Tel Aviv war eine laute Explosion zu hören.

In vielen Orten im Norden Israels sowie im Westjordanland heulten Armeeangaben zufolge die Sirenen nach Beschuss aus dem Libanon. Die meisten Geschoße seien abgefangen worden.

Israel hatte seine Bombardierungen im Raum der libanesischen Hauptstadt Beirut in der Nacht auf Samstag fortgesetzt. Ob bei dem massiven Luftangriff vom Freitag, der nach Angaben der israelischen Armee dem unter Wohngebäuden versteckten Hauptquartier der Schiiten-Miliz Hisbollah galt, deren Anführer Hassan Nasrallah getötet wurde, war in den Morgenstunden weiter ungewiss.