Wechsel an Camparis Spitze: Kunze-Concewitz geht

Bei dem italienischen Spirituosenhersteller Campari bahnt sich ein Chefwechsel an. Der Auslandsösterreicher Bob Kunze-Concewitz, seit 18 Jahren an der Konzernspitze, verlässt das börsennotierte Unternehmen ab kommendem April. Ersetzt wird er vom stellvertretenden Geschäftsführer Matteo Fantacchiotti, teilte Campari in einer Presseaussendung am Dienstag mit.

"Die ausgezeichnete Gesundheit unserer Marken und unsere solide Organisation erlauben es mir, mich zurückzuziehen, um mich meiner Familie zu widmen. Ich freue mich sehr, den Staffelstab an Matteo weiterzugeben, einen Top-Manager, den ich persönlich rekrutiert habe und der dank seiner Führungsqualitäten und seiner umfassenden Erfahrung im Spirituosensektor bereits einen wichtigen Beitrag zu Campari geleistet hat", sagt der 56-jährige Kunze-Concewitz,

"Im Namen des Verwaltungsrats und persönlich möchte ich Bob für seine außergewöhnliche Arbeit bei der Campari Group danken. Während seiner Amtszeit hat Bob unser Unternehmen zu außergewöhnlichen Erfolgen geführt und die Campari-Gruppe zu einem globalen Juwel in der Spirituosenbranche gemacht", kommentierte Luca Garavoglia, seit 1994 Verwaltungsratspräsident des Mailänder Unternehmens und Vertreter der Mehrheitsaktionäre.

Der italienische Spirituosenhersteller Campari hat im ersten Halbjahr 2023 Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Hersteller der Bittergetränke Aperol und Campari meldete im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 216,9 Mio. Euro, was einem Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 entspricht.