© APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Spannungen in der österreichischen Immobilienwirtschaft werden größer. Vertreter der Wirtschaftskammer (WKÖ) warnten am Donnerstag vor massiven Folgen für die gesamte Wirtschaft. "Der Neubaumarkt ist derzeit tot", sagte Gerald Gollenz, Obmann des Immobilien-Fachverbands. Es werde kaum noch eine Wohnung verkauft. Die Prognose für 2025 werde von Tag zu Tag schlechter. "Wir reden jetzt schon von minus 80 Prozent bei der Neubauleistung", so Gollenz.