Warnstreiks bei Deutscher Post - Jeder zehnte Brief bleibt liegen

Die Warnstreiks bei der Deutschen Post gewinnen an Schärfe. Nachdem die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag zu Arbeitsniederlegungen in der Zustellung aufgerufen hatte, teilte der Logistiker mit, dass streikbedingt deutschlandweit etwa zehn Prozent der Briefsendungen vorerst liegengeblieben seien. Sie sollen in den nächsten Tagen zugestellt werden.

von APA