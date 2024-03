Warnstreik: Botinnen und Boten lassen Fahrräder stehen

Bei rund 2.000 Fahrradbotinnen und Essenszustellern gibt es am heutigen Donnerstag eine Betriebsversammlung, die in einen Warnstreik übergeht. Grund sind KV-Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebern. Ausstände gibt es in Wien, Graz, Innsbruck und Klagenfurt, berichtete die Gewerkschaft vida. Demnach liefern die Radler der Speisenlieferdienste Lieferando und Foodora ihre Arbeit von 13 bis 15 Uhr nieder.

von APA