Warimpex verkauft Russland-Geschäft

© APA/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ home Aktuell Nachrichtenfeed

Der österreichische Immobilienentwickler Warimpex hat sich von der Airportcity St. Petersburg und damit von seinem letzten Projekt in Russland getrennt. Die an den Börsen in Wien und Warschau notierte Warimpex hielt die Anteile daran über verschiedene russische Gesellschaften. Die Warimpex hat heute, Donnerstag, mit einem russischen Erwerber Verträge über den Verkauf aller Anteile und Gesellschafterdarlehen abgeschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.