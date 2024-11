Der auf Büros und Hotels spezialisierte Immobilienentwickler Warimpex ist aufgrund von Bewertungsverlusten vor allem in Russland von Jänner bis September 2024 tief in die roten Zahlen gerutscht. In den ersten drei Quartalen lag das Periodenergebnis bei Minus 42,8 Mio. Euro, nach einem Gewinn von 3,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Gesamtumsatz ohne Russland stieg unterdessen um 13 Prozent auf 15,7 Mio. Euro.

von APA