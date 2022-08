Warimpex dank starkem Rubel mit Gewinnsprung im 1. Halbjahr

Der auf Büros und Hotels spezialisierte Immobilien-Entwickler Warimpex hat im ersten Halbjahr seinen Gewinn gegenüber der ersten Jahreshälfte 2021 von 1,7 Mio. auf 13,4 Mio. Euro verbessert. Geholfen hat dem Unternehmen, das etwa die Hälfte seines Geschäfts in Russland macht, auch eine deutliche Aufwertung des russischen Rubel. An einen Rückzug aus Russland denke er momentan nicht, erklärte CEO Franz Jurkowitsch.

Das an den Börsen in Wien und Warschau notierte Unternehmen mit Sitz in Wien hat in den ersten sechs Monaten 2022 sowohl mit seinen Büroimmobilien als auch den Hotels besser verdient.

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Büroimmobilien stiegen von 9,7 Mio. auf 14,7 Mio. Euro. Grund dafür sind vor allem die Einbeziehung der Umsätze aus den Bürotürmen Jupiter in der Airportcity St. Petersburg, die ab Ende 2021 im Konzern vollkonsolidiert werden, sowie der deutlich stärkere Rubel. Der Gesamtumsatz verbesserte sich von 12,8 Mio. auf 20,1 Mio. Euro, während der direkt den Umsatzerlösen zuordenbare Aufwand von 4,4 Mio. auf 7,2 Mio. Euro stieg. Daraus ergibt sich ein Bruttoergebnis vom Umsatz von 12,9 Mio. Euro im Vergleich zu 8,4 Mio. Euro im Vorjahr.

Darüber hinaus wurden im Juni zwei Transaktionen erfolgreich abgeschlossen: Zum einen wurde das Bürogebäude B52 in Budapest mit über 5.200 Quadratmetern Nutzfläche im Rahmen eines Share Deals verkauft. Zum anderen hat Warimpex den Red Tower in Lodz mit über 12.400 Quadratmetern vermietbarer Fläche erworben.