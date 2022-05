Warimpex im ersten Quartal stärker in der Verlustzone

Abschreibungen und Wertminderungen haben den auf Büros und Hotels spezialisierten Immo-Entwickler Warimpex im ersten Quartal stärker ins Minus gedrückt. Der Nettoverlust weitete sich auf 4,4 Mio. Euro aus, nach minus 0,5 Mio. Euro ein Jahr davor. Operativ steigerte man das EBITDA bis März auf 2,9 (1,6) Mio. Euro, es soll auch im Gesamtjahr positiv sein, erklärte Warimpex.

Belastend wirkte vor allem ein negatives Bewertungsergebnis von -3,9 Mio. Euro bei als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, ein Jahr davor gab es ein Plus von 0,8 Mio. Euro.

Auch wenn die Lage in Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine und den Investitionen in Russland für Warimpex eine schwierige Situation darstelle, sei man weiter gut für die aktuellen und kommenden Herausforderungen gerüstet, wird betont.