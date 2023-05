Warimpex legte im 1. Quartal 2023 stark zu - Ebit im Plus

Der Wiener Immobilienentwickler Warimpex konnte im 1. Quartal 2023 deutlich zulegen und dreht das Betriebsergebnis (Ebit) im Jahresvergleich ins Plus. Das Ebit erhöhte sich von minus 1,26 Mio. auf plus 5,28 Mio. Euro und das Ebitda von 2,91 auf 5,60 Mio. Euro. Das Periodenergebnis legte von minus 4,38 auf plus 1,35 Mio. Euro zu, beim Umsatz gab es einen Zuwachs von 52 Prozent auf 12,95 Mio. Euro.

Beim Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit legte Warimpex gar von 2,21 auf 10,2 Mio. Euro zu. Heuer liege der operative Schwerpunkt neben der Bauvorbereitung und Erlangung von Baugenehmigungen für Projektentwicklungen in der Fortführung der bestehenden Bau- bzw. Renovierungstätigkeiten in Krakau und Łódź.

In den ersten drei Monaten des heurigen Jahres sei vor allem die Performance der Hotels verdoppelt worden, allerdings nach einem pandemiebedingt schwächeren Vergleichsquartal 2022. Die Umsatzerlöse im Bürobereich hätten sich durch höhere Vermietungsgrade in Polen und neu vermietete Flächen in St. Petersburg deutlich erhöht. Gleichzeitig seien negative Immobilienbewertungsergebnisse weggefallen.

"Während im ersten Quartal 2022 noch zum Teil Einschränkungen aufgrund der Pandemie bestanden, waren im Berichtszeitraum keine Corona-bedingten Auswirkungen mehr erkennbar. Trotz dieses Aufschwungs stehen seit mehr als einem Jahr die geopolitischen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine sowie der Anstieg der Inflation weiterhin im Fokus", so Warimpex-CEO Franz Jurkowitsch.