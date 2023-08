Warimpex-Gewinn im Halbjahr auf 0,2 Mio. Euro geschmolzen

Der auf Büros und Hotels spezialisierte Wiener Immobilienentwickler Warimpex hat im ersten Halbjahr unter Immobilienabwertungen und einem negativen Finanzergebnis gelitten. Der Gewinn schmolz von 13,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 0,2 Mio. Euro zusammen. Der Umsatz konnte dagegen um knapp ein Drittel (31 Prozent) auf 26,3 Mio. Euro gesteigert werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Die Volatilität bei Immobilienbewertungen sei aktuell hoch und beim russischen Rubel gebe es starke Währungsschwankungen, begründet das Unternehmen den geschrumpften Gewinn. Letztere drehten das Finanzergebnis von 0,9 Mio. Euro im Vorjahr auf minus 5,2 Mio. Euro in den negativen Bereich. Zudem bleibe das Zinsniveau hoch und Veräußerungsgewinne blieben mangels Transaktionen aus.

Die Umsatzsteigerungen waren vor allem auf Bürovermietungen in Polen sowie vom Avior Tower in St. Petersburg zurückzuführen. Auch im Hotelbereich verbesserte sich die Lage. Die Umsätze in dem Segment stiegen im Halbjahr um 55 Prozent auf 5,9 Mio. Euro.

Im Zuge dessen stieg das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) um 5 Prozent auf 11,3 Mio. Euro an. Wegen Bewertungsverlusten in Höhe von 5,5 Mio. Euro - demgegenüber stehen Zuschreibungen von 7,3 Mio. Euro - schrumpfte jedoch das operative Ergebnis (EBIT) von 16,7 Mio. Euro auf 6,4 Mio. Euro, das ist ein Minus von 62 Prozent.