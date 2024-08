Warimpex blieb im Halbjahr weiterhin in der Verlustzone

Das schwierige Marktumfeld am Immobilienmarkt hat den an den Börsen in Wien und Warschau notierten Immobilienentwickler Warimpex weiterhin in der Verlustzone gehalten. Niedrigere Immobilienbewertungen und Wertberichtigungen sorgten im Halbjahr für einen Verlust von 8,8 Mio. Euro. Der Umsatz blieb mit 26 Mio. Euro etwa gleich hoch wie im Jahr davor. Eine erste Trendwende habe mit der Senkung des Leitzinssatzes der EZB im Juni aber beobachtet werden können, so das Unternehmen.

von APA