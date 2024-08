Walmart will mit Verkauf von JD-Anteilen Milliarden erzielen

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Einzelhandelsriese Walmart will sich von seiner Beteiligung am chinesischen Internet-Konzern JD.com trennen und sich stattdessen stärker auf seine eigenen Geschäfte in der Volksrepublik konzentrieren. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, die Reuters eingesehen hat, könnte Walmart aus dem Verkauf 3,74 Mrd. Dollar (3,4 Mrd. Euro) einnehmen. Für die 144,5 Millionen JD.com-Anteilsscheine rufe Walmart einen Preis von 24,85 bis 25,85 Dollar je Aktie auf.

von APA