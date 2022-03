Walmart will in den USA 50.000 neue Mitarbeiter einstellen

Der Einzelhandelriese Walmart expandiert in den USA und will daher im laufenden ersten Quartal seines Geschäftsjahres mehr als 50.000 neue Mitarbeiter einstellen. Darunter seien auch Jobs im Tech-Bereich, wie der US-Konzern mitteilte. Der Durchschnittslohn bei Walmart liegt in den USA bei 16,40 Dollar (14,92 Euro) pro Stunde, mehr als das doppelte des bundesweiten US-Mindestlohns von 7,25 Dollar, der zuletzt 2009 angehoben wurde.

In bestimmten Rollen verdienen Walmart-Mitarbeiter bis zu 30 Dollar pro Stunde Anfangsgehalt. Der nach Mitarbeiterzahlen größte private Arbeitgeber in den USA hat in dem Land 1,6 Millionen Beschäftigte. Weltweit arbeiten insgesamt rund 2,2 Millionen Menschen bei Walmart.