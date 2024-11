© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE home Aktuell Nachrichtenfeed

Florierende Geschäfte haben den US-Einzelhandelsriesen Walmart erneut zuversichtlicher gestimmt. Der Vorstand schraubte zum dritten Mal seine Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Bilanzjahr in die Höhe. "In den USA stiegen die Umsätze in den Filialen, die Abholung im Geschäft wuchs schneller und die Lieferung vom Geschäft wuchs sogar noch schneller", erklärte Walmart-Chef Doug McMillon am Dienstag.