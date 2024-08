Walmart hebt nach Gewinnplus Jahresziel erneut an

© APA/APA (AFP)/ROBYN BECK home Aktuell Nachrichtenfeed

Beim US-Einzelhandelsriesen Walmart klingeln die Kassen: Der Konzern hob nach Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal erneut seine Prognose für 2024 an. Der bereinigte Gewinn pro Aktie werde nun zwischen 2,35 und 2,43 Dollar (2,13 und 2,21 Euro) je Aktie erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zuvor hatte Walmart das obere Ende der Spanne von 2,23 bis 2,37 Dollar je Aktie in Aussicht gestellt.

von APA