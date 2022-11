Walmart erwartet mehr Geschäft trotz hoher Preise

Walmart profitiert von einer hochgesetzten Jahresprognose und einem neuen Aktienrückkaufplan in Höhe von 20 Mrd. Dollar (19,4 Mrd. Euro). Die Aktien des Einzelhandelsriesen stiegen rund sieben Prozent an. Der Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen Anstieg der US-Nettoumsätze um 5,5 Prozent im Vergleich zu einer vorherigen Prognose von 4,5 Prozent. Die Nachfrage nach Lebensmitteln halte trotz höherer Preise an. Zudem lockten Rabatte auf Kleidung und Elektronik.

Wegen der Opioid-Krise in den USA zahlt der Supermarktriese unterdessen 3,1 Mrd. Dollar (rund drei Milliarden Euro) Schadenersatz. Im Zuge eines Vergleichs sollen dafür von Bundesstaaten, Landkreisen, Gemeinden und Indigenen-Stämme angestrengte Justizverfahren gegen Walmart eingestellt werden, wie der Konzern, der in seinen Märkten auch Apotheken betreibt, am Dienstag mitteilte.

Walmart erklärte, das Geld werde Gemeinden im ganzen Land "im Kampf gegen die Opioid-Krise helfen". Der noch nicht endgültig beschlossene Vergleich stelle aber kein Schuldeingeständnis dar.

Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York, Letitia James, erklärte, Apotheken hätten eine "unbestreitbare Rolle" bei der durch Opioiden angerichteten "Zerstörung" gespielt. Der jetzt vereinbarte Vergleich enthalte zahlreiche Vorgaben für "deutliche Verbesserungen, wie Walmarts Apotheken mit Opioiden umgehen".