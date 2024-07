Waldbrände in Kalifornien wachsen weiter rasant

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DAVID MCNEW home Aktuell Nachrichtenfeed

Seit Freitag hat sich das sogenannte "Park"-Feuer nördlich von Sacramento in seiner Größe nahezu verdoppelt. Nach Angaben der Behörde Cal Fire sei am Samstagabend (Ortszeit) eine Fläche von mehr als 1.400 Quadratkilometern betroffen gewesen. Das entspricht mehr als der Fläche der Stadt Los Angeles. Es handle sich nun um den siebtgrößten Brand in der Geschichte Kaliforniens, teilte Cal Fire auf der Plattform X mit.

von APA