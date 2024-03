Wahlwienerin Barbi Marković gewinnt Leipziger Buchpreis

© APA/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEUBAUER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die in Wien lebende serbische Autorin Barbi Marković ist am Donnerstagnachmittag für ihren Erzählband "Minihorror" mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Neben der in Belgrad geborenen Schriftstellerin war mit Wolf Haas und seinem Buch "Eigentum" ein weiterer Autor mit Österreich-Bezug nominiert. Der Grazer Schriftsteller Clemens J. Setz war bisher der einzige Österreicher, der 2011 den Preis in der Belletristik-Sparte in Empfang nehmen durfte.

von APA