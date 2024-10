Wachsoldat schießt Kollegen in Kärntner Kaserne an

© APA/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau ist am Dienstag 21-jähriger Grundwehrdiener von seinem Kollegen angeschossen und verletzt worden. Der Schuss löste sich laut Aussendung des Verteidigungsministeriums gegen 16.00 Uhr. Über den Grad der Verletzung liegen laut einem Sprecher noch keine Angaben vor, weitere Informationen sollen im Laufe des Abends folgen.

von APA