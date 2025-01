VW will bald weitere Traton-Aktien verkaufen - Magazin

© APA/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND home Aktuell Nachrichtenfeed

Volkswagen will sich einem Magazinbericht zufolge bald von einem milliardenschweren Aktienpaket seiner Nutzfahrzeug-Tochter Traton trennen. Vorstandschef Oliver Blume plane noch für das erste Halbjahr den Verkauf weiterer 15 Prozent an der Holding von Scania und MAN, berichtete das "Manager Magazin" am Mittwoch unter Berufung auf Beteiligte. Davon erhoffe sich der deutsche Autobauer einen Erlös von rund 2 Mrd. Euro.

von APA