VW und IG Metall verhandeln ab 25. September über Sparpläne

© APA/APA (dpa)/Sina Schuldt home Aktuell Nachrichtenfeed

Im Streit um einen möglichen Stellenabbau bei Volkswagen wollen IG Metall und Unternehmen in knapp zwei Wochen zu Verhandlungen zusammenkommen. Die Tarifverhandlungen würden am 25. September in Hannover starten, teilten Unternehmen und Gewerkschaft mit. Neben der regulären Entgeltrunde solle dabei auch über die jüngst von VW gekündigte Beschäftigungssicherung verhandelt werden. Die eigentlich erst ab Oktober geplante Tarifrunde werden daher vorgezogen.

von APA