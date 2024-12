VW und IG Metall einigen sich im Tarifkonflikt

IG-Metall-Chefunterhändler Thorsten Gröger sagte, es sei ein Paket geschnürt worden, "das schmerzliche Beiträge der Beschäftigten beinhaltet, aber im gleichen Atemzug Perspektiven für die Belegschaften schafft."

Allerdings sollen nach Angaben von Volkswagen bis 2030 an den deutschen Standorten mehr als 35.000 Jobs sozialverträglich abgebaut und die technische Kapazität der Werke dauerhaft um 734.000 Einheiten reduziert werden. Durch den Abschluss würden mittelfristig mehr als 15 Mrd. Euro pro Jahr an Kosten gespart, allein die Arbeitskostenentlastung betrage jährlich 1,5 Mrd. Euro, erklärte der Wolfsburger Konzern. "Mit dem erreichten Maßnahmenpaket hat das Unternehmen entscheidende Weichen für seine Zukunft gestellt, was Kosten, Kapazitäten und Strukturen angeht", sagte VW-Chef Oliver Blume. VW-Markenchef Thomas Schäfer ergänzte am Freitagabend auf einer Pressekonferenz in Berlin, dass man die drei Ziele geschafft habe: Arbeitskosten zu senken, Entwicklungskosten auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu bringen und die Überkapazitäten an den deutschen Standorten abzubauen.

Standorte zunächst gesichert

Ein Knackpunkt der Verhandlungen war die Zukunft der Werke in Dresden und Osnabrück gewesen. Laut der Vereinbarung läuft die Fahrzeugfertigung in Dresden nun Ende 2025 aus. Für die Zukunft des Werkes sollen Alternativen erarbeitet werden, erklärte Volkswagen. "Hierzu gehört auch die Möglichkeit einer Beteiligung der Volkswagen AG an einem Konzept Dritter." In Osnabrück soll das Cabrio T-Roc bis zum Spätsommer 2027 und damit länger als bisher geplant produziert werden. Für die Zeit danach sollen Optionen für eine andere Verwendung des Standorts geprüft werden. Die Produktion des Golf soll ab 2027 nach Mexiko verlegt werden.

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo sagte, unter schwierigsten konjunkturellen Bedingungen sei eine grundsolide Lösung erkämpft worden. "Zwar gibt es tarifliche Zugeständnisse jenseits der monatlichen Einkommen - dem gegenüber stehen aber der solidarisch erwirkte Erhalt aller Standorte samt Zukunftsperspektiven, eine neue Beschäftigungssicherung bis Ende 2030 und nicht zuletzt die Gewissheit für den Vorstand, dass bei Volkswagen Veränderungen gegen den Willen der Belegschaft zum Scheitern verurteilt sind." Beide Seiten hatten die fünfte Verhandlungsrunde immer wieder verlängert und mehrere Nächte um ein Ergebnis gerungen. Es war die bisher längste Verhandlungsrunde in der Geschichte des Autobauers.