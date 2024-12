VW-Tochter Lamborghini verschiebt erstes Elektro-Modell auf 2029

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der zum Volkswagen-Konzern gehörende italienische Sportwagenbauer Lamborghini verschiebt den Marktstart seines ersten Elektro-Modells auf 2029. "Wir glauben nicht, dass der Markt in unserem Segment 2025 oder 2026 bereit sein wird" sagte Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann am Firmensitz in Sant'Agata Bolognese.

von APA