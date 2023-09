VW bietet Preisnachlässe in China an

Auf dem hart umkämpften chinesischen Automarkt hat auch Volkswagen seinen Kunden Preisnachlässe gewährt. Das im vergangenen Jahr für die MEB-Fahrzeuge aufgelegte Kostensenkungsprogramm zahle sich inzwischen aus, sagte China-Vorstand Ralf Brandstätter. "Diese Vorteile haben wir beispielsweise beim ID.3 direkt an unsere Kunden weitergegeben", fügte er hinzu.

Brandstätter machte klar, dass es sich dabei um befristete Aktionen handle, die Listenpreise blieben unangetastet. "Im Gegensatz zu den zum Teil drastischen Preissenkungen verschiedener Wettbewerber (teilweise von 50 bis 60 Prozent) ergreift Volkswagen durchweg handelsübliche zeitlich begrenzte Marketingmaβnahmen", erklärte der Autobauer auf Anfrage. Für SUV-Modelle des Gemeinschaftsunternehmens von SAIC und Volkswagen habe es eine auf den August begrenzte Sonderaktion gegeben. Dabei sei je nach Fahrzeug und Ausstattung ein Rabatt zwischen 30.000 und 60.000 Renminbi (zwischen 3.823 und 7.646 Euro) angeboten worden.

Mit der Arbeit an den Kosten habe Volkswagen seine Wettbewerbsfähigkeit in China deutlich gestärkt, sagte Brandstätter. In den vom US-Elektroautobauer Tesla angezettelten Preiskampf werde man weiterhin nicht einsteigen. "Rentabilität hat für uns höchste Priorität. Wir werden deshalb auch nicht um jeden Preis Elektro-Fahrzeuge in den Markt drücken", sagte der China-Chef. Dank seiner Stärke bei Autos mit Verbrennermotoren könne der Konzern die Transformation stemmen.