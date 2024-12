© APA/APA/dpa/Sina Schuldt home Aktuell Nachrichtenfeed

Der kriselnde deutsche Autoriese Volkswagen will wegen des sinkenden Gewinns heuer eine geringere Dividende zahlen. Das Ergebnis je Aktie sei um ein Drittel gesunken bis Ende September, die Dividende würde entsprechend niedriger ausfallen, sagte Finanzchef Arno Antlitz bei einer Konferenz der Investmentbank Goldman Sachs in London. Der Konzern halte zugleich an seiner Richtschnur fest, 30 Prozent des Nettoergebnisses an die Aktionäre auszuschütten.