VW-Hauptaktionär Porsche SE verdient weniger

Der deutsche Volkswagen-Großaktionär Porsche SE hat im ersten Halbjahr wegen geringerer Einnahmen von VW weniger verdient. Das Konzernergebnis sank im Jahresabstand von 3,9 auf 2,3 Mrd. Euro, wie die von den Familien Porsche und Piech kontrollierte Holding am Dienstag mitteilte. Der Nettogewinn sei maßgeblich vom Ergebnis aus bewerteten Anteilen an Volkswagen in Höhe von 2,4 (Vorjahr: 3,8) Mrd. Euro beeinflusst gewesen.

Im Vorjahr gab es einen nicht liquiditätswirksamen Sondereffekt aus dem Erwerb von Volkswagen-Vorzugsaktien.

Die Nettoliquidität habe sich von minus 6,7 Mrd. auf minus 5,4 Mrd. Euro verbessert, erklärte die Porsche SE. Der Vorstand bekräftigte seine Jahresziele, die ein Konzernergebnis zwischen 4,5 und 6,5 Mrd. Euro vorsehen. Bei der Nettoliquidität werden minus 6,1 bis minus 5,6 Mrd. Euro angepeilt.