VW-Großaktionär Porsche SE steigerte Gewinn um ein Fünftel

Der VW-Großaktionär Porsche SE hat das Konzernergebnis von Jänner bis September dank des höheren Gewinns von Volkswagen um gut ein Fünftel auf 4 Mrd. Euro gesteigert. Künftig wird der von den Familien Porsche und Piech kontrollierten Holding auch Gewinn aus ihrer Beteiligung am Stuttgarter Autobauer Porsche AG zufließen.

Seit dieser Ende September börsennotiert ist, steht er als assoziiertes Unternehmen in der Bilanz der Porsche SE, bisher wegen des kurzen Zeitraums bis Quartalsende allerdings erfolgsneutral.

Die Porsche SE kauft in zwei Tranchen für insgesamt zehn Milliarden Euro 25 Prozent der Stammaktien plus eine Aktie. Die erste Tranche von 17,5 Prozent wurde Anfang Oktober für 7,1 Mrd. Euro erworben, die über Kredit finanziert wurden. Die Nettoliquidität von knapp einer halben Mrd. Euro Ende September werde wegen der Verschuldung bei den Banken Ende des Jahres auf minus 6,4 bis 6,9 Mrd. Euro sinken. Die zweite Tranche von 7,5 Prozent der Porsche-Stammaktien soll Anfang 2023 gekauft werden. Sie wird größtenteils finanziert durch die Sonderdividende, die der Porsche-Mutterkonzern VW an seine Aktionäre aus den Einnahmen des Börsengangs ausschüttet.