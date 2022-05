VW-Großaktionär bringt sich für Porsche-IPO in Stellung

Der Haupteigner Porsche SE (PSE) hat seinen Kapitalanteil an Volkswagen leicht erhöht und bringt sich damit für den Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche AG in Stellung. Der Anteil am gezeichneten Kapital von Europas größtem Autokonzern liege nun bei 31,9 (bisher 31,4) Prozent, teilte die Familienholding am Dienstag mit.

Der Zukauf von stimmrechtslosen Vorzugsaktien im Volumen von rund 400 Millionen Euro unterstreiche das starke Bekenntnis der Porsche SE zu Volkswagen. Der Stimmrechtsanteil liege unverändert bei 53,3 Prozent.

Ein Sprecher der Holding, über die die Familien Porsche und Piech den Wolfsburger Autokonzern kontrollieren, begründete den Zukauf mit dem günstigeren Preis der stimmrechtslosen Papiere und der im Vergleich zu den Stammaktien höheren Liquidität. Ein wichtiger Grund für die Aufstockung dürfte nach Ansicht von Unternehmenskennern sein, dass die Porsche SE bei einem Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche AG stärker von der geplanten Sonderdividende profitiert. Der Schritt zeigt auch, dass die Holding trotz des Ukraine-Krieges mit einem Börsengang rechnet. Zuletzt hatte es geheißen, die Porsche SE könne die Börsenpläne bei einem länger dauernden Krieg womöglich überdenken.