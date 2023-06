Volkswagen forciert in China Prroduktion von E-Autos

VW schafft in China Platz zum Bau von E-Autos

Shanghai/Wolfsburg. Volkswagen ordnet in China seine Kapazitäten neu, um Platz für die Produktion von Elektroautos zu schaffen. Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Autobauer SAIC habe eines seiner Werke in Shanghai für die Produktion, Forschung und Entwicklung von Elektrofahrzeugen umgebaut, teilte der deutsche Autokonzern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Die Montage von Modellen mit Verbrennungsmotor im Hauptwerk Anting von SAIC/Volkswagen im Großraum Shanghai werde in andere Standorte verlagert. Volkswagen reagierte damit auf Berichte in Social-Media-Portalen, in denen über eine Schließung der Fabrik spekuliert wurde.

Die Verlagerung werde sich nicht auf die Produktionskapazitäten einzelner Modelle auswirken, teilte VW weiter mit. Der Schritt unterstreiche vielmehr die Bemühungen, den Wechsel in die E-Mobilität zu beschleunigen.

Druck auf Volkswagen wächst

Volkswagen steht auf seinem wichtigsten Markt unter dem Druck aufstrebender chinesischer Hersteller, die mit Elektroautos erfolgreicher sind als die westliche Konkurrenz.

Der chinesische Hersteller BYD verdrängte im ersten Quartal mit einem Marktanteil von elf Prozent am Gesamtmarkt, also einschließlich der nach wie vor dominierenden Verbrennerautos, die seit Jahrzehnten dort führende Marke VW vom ersten Platz. Nach Angaben von Industrieverbänden holt die Marke Volkswagen allerdings auf.