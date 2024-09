VW-Chef Blume: Wollen noch dieses Jahr Sparpaket aufsetzen

© APA/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ home Aktuell Nachrichtenfeed

VW-Chef Oliver Blume stellt eine rasche Entscheidung über ein Sparpaket für die Kernmarke Volkswagen in Aussicht. "Das wird jetzt keine Angelegenheit von Jahren sein", sagte Blume dem Nachrichtenportal ZDFheute.de am Montag. "Unser Ziel ist es, in diesem Jahr dort ein Paket aufzusetzen." Dabei gehe es um alle Kosten, von der Entwicklung bis zur Produktion und Vertrieb. "Und so gehen wir durch alle Ecken und werden das gemeinsam mit allen Parteien dann dort vereinbaren."

von APA