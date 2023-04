VW plant seinen größten Batteriestandort in Kanada

Die von Volkswagen in Kanada geplante neue Batteriezellfabrik soll der weltweit größte Batteriestandort des Wolfsburger Autobauers werden. Die maximale Fertigungskapazität der in St. Thomas in der Provinz Ontario errichteten Fabrik solle bei 90 Gigawattstunden (GWh) liegen, berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf einen mit dem Vorgang vertrauten Manager. Das sei genug, um mehr als eine Mio. Elektroautos im Jahr mit Batterien zu versorgen.

VW hatte Mitte März den Bau eines Batteriezellwerks in Kanada angekündigt, das ab 2027 mit der Produktion von Einheitszellen beginnen soll. Für den Bau der Fabrik erhalte der Wolfsburger Konzern von der kanadischen Regierung über einen Zeitraum von 10 Jahren Subventionen von bis zu 13 Mrd. kanadische Dollar (rund 8,8 Mrd. Euro), sagte ein Insider Reuters. Hinzu komme ein Zuschuss von 700 Mio. kanadische Dollar. Darüber hatte zuerst die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet.

Laut "Handelsblatt" will VW am Freitag die Pläne konkretisieren. Dann komme das Management der Batterieeinheit PowerCo mit Kanadas Regierungschef Justin Trudeau in Ontario zusammen, um entscheidende Details zu verkünden. Am Sonntag reist dem Blatt zufolge zudem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für einen mehrtägigen Staatsbesuch nach Kanada und wird dabei unter anderem VW-Chef Oliver Blume treffen.